Мицкоски: Владата бара долгорочни решенија за цените на храната

Премиерот на Република Македонија, Христијан Мицкоски, вели дека владата бара долгорочни решенија за цените на храната.„Свесни сме дека ова може да има политичка цена, но подобро е да ја платиме сега, на краток рок, отколку граѓаните да ја плаќаат континуирано, на долг рок“, изјави Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања во врска со неговото предупредување дека Владата има за цел да донесе „непопулистички, но долгорочни решенија“ за намалување на цените на храната.Мицкоски нагласи дека нема дилема и е целосно подготвен да ја сноси таквата политичка цена.„Апсолутно да, бидејќи сме свесни – откако го идентификувавме проблемот – дека ова може да има политичка цена, но подобро е таа политичка цена да се плати на краток рок отколку граѓаните да ја плаќаат континуирано, на долг рок“, подвлече тој, додавајќи дека мерките што ќе се преземат нема да бидат популистички.Тој најави дека се спроведуваат детални анализи и дека Владата не се стреми кон привремени или популистички мерки, туку кон одржливи решенија за цените на храната. Според него, практиката покажала дека ограничувањето на маржите само ги поместува зголемувањата на цените во наредните месеци.

