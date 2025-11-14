0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Република Македонија, Христијан Мицкоски, денес изјави дека владата е стабилна и има значителна поддршка.

„Владата е стабилна. Убедливата победа на локалните избори покажа дека оваа влада има јасна и несомнена поддршка и дека главниот столб на таа влада е ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата што ја предводи. Времето за политика и креирање политики заврши. Да ги засукаме ракавите и да се фатиме за работа, имаме многу работа пред нас“, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски.

Тој потврди дека има разговори за пополнување на испразнетите места во Владата по локалните избори и за најавеното реструктуирање, што укажува дека разговорите се во тек. Не можам ништо да споделам додека не биде финализирано. Ништо не е финализирано додека не биде финализирано, рече Мицкоски.

Премиерот, исто така, рече дека 11 јануари е најсоодветен датум за одржување на повторни локални избори во Гостивар, Центат Жупа, Врапчиште и Маврово Ростуше.

The post Мицкоски: Владата е стабилна, се водат разговори за пополнување на испразнетите места appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: