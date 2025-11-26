Мицкоски: ВЛЕН ќе ги задржи портфолијата што ги има во владата

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот Христијан Мицкоски денес изјави дека нема да се создаваат нови министерства и дека коалицијата ВЛЕН нема да вработи дополнително лице, бидејќи едно лице истовремено ќе ја извршува функцијата вицепремиер и министер.

Оваа одлука е поврзана со пополнување на испразнетите места по заминувањето на Изет Меџити од функцијата министер за животна средина и планирање и прв вицепремиер, откако тој стана претседател на Претседателството.

„Не знам дали ме слушате, ќе го повторам по трет пат, нема да има нови министерства. Добро, ќе бидам попрецизен, нема да има уште едно лице. Дури и министер за нешто… дури и министер за нешто. Тоа е добро. Можам да кажам дека имињата ќе бидат познати оваа недела, но можам да кажам дека она што е сигурно е дека тие министерства, тие ресори што беа во владата досега, политичките партии што ја сочинуваат коалицијата ВАЛЕН ќе ги задржат, така што нема да има дополнителни промени тука, нема да има дополнителни сектори. Значи, ова е договорот во рамките на нашата коалиција, додека во однос на имињата, очекувам да бидат доставени во понеделник откако ќе се кристализираат, но ова се имињата што циркулираат во јавното мислење горе-долу“, рече Мицкоски.

