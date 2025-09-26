Мицкоски: ВМРО-ДПМНЕ ќе донесат „Македонска резолуција“, за разлика од онаа на СДСМ што ги распродаде националните вредности

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на земјата, Христијан Мицкоски, рече дека резолуцијата поднесена од СДСМ содржи бројни фалсификати, обвинувајќи ја опозициската партија дека ги продала националните вредности.Мицкоски предупреди дека по изборите, ВМРО-ДПМНЕ ќе изготви, како што рече, „македонска резолуција“.„Се прави обид да се негира еден историски факт. Да се ​​каже дека македонскиот јазик станал официјален во ОН од 2019 година е монструозна лага, особено во годината кога одбележуваме 80-годишнина од кодификацијата на македонскиот јазик и неговото прифаќање во ОН како официјален јазик на тогашната Југословенска Федерација… ние како ВМРО-ДПМНЕ, како одговорна и државотворна партија, ќе донесеме вистинска резолуција. Ќе ја земеме оваа резолуција како основа и преку парламентарните комисии по локалните избори ќе ја донесеме „Македонската резолуција“ која ќе има за цел да ги заштити македонските национални интереси, нешто што видовме дека не постои за СДСМ. Жал ми е што овој претседател, како и претходните двајца, додека уживаат на луксузни јахти, донесува резолуции кои имаат за цел да ги продадат македонските интереси“, изјави Мицкоски.

