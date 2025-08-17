Мицкоски: Во првата половина од 2025 година, туризмот во Македонија забележа раст од 13,5 проценти

0 SHARES Сподели Твитни

Во првата половина од 2025 година, бројот на туристи во Македонија се зголемил за 13,5 проценти во споредба со истиот период во 2024 година. Бројот на странски туристи се зголемил за 19,7 проценти во 2025 година во споредба со истиот период во 2024 година. Бројот на домашни туристи се намалил за 2,5 проценти во споредба со истиот период во 2024 година, објави премиерот Христијан Мицкоски на својот Фејсбук профил.Тој пишува дека во истиот период од 2025 година има 8,5 проценти повеќе раѓања во споредба со првата половина од 2024 година.„Нашата Македонија е прекрасна, ако бројот на странски туристи се зголемува за 20 проценти годишно и тие наоѓаат причина да ги посетат градовите и селата на Македонија, езерата и планините на Македонија, да уживаат во прекрасната традиционална македонска кујна и вина, тогаш ова е доволна причина сите заедно да уживаме во убавините на Македонија“, напиша премиерот Мицкоски на Фејсбук.

