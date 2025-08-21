Мицкоски: Доколку изборниот процес не биде успешен, владата ќе назначи владини повереници во општините

0 SHARES Сподели Твитни

Со два потписа за кандидирање за совет, постои ризик од испраќање гласачки ливчиња. За ова денес зборуваше и премиерот Христијан Мицкоски, предупредувајќи дека според законот, постои неодговорно однесување од страна на одредени поединци и партии, а доколку изборниот процес е неуспешен, тогаш според законот, владата мора да назначи повереници за управување со општините.„Не ја исклучувам таа можност, сè е можно. Можно е гласачкото ливче да биде долго 7-8 метри, можно е гласачкото ливче да ги разочара граѓаните, пописот да пропадне.“Но, тука сакам да предупредам дека според Уставот и законот, ако изборниот процес не е успешен, владата е таа што ги назначува претставниците. Значи, неодговорното однесување на поединци или одредени политички партии резултира со вакви можности.„Дали ова ќе се случи, ќе видиме наскоро“, рече меѓу другото Мицкоски.

