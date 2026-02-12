Мицкоски до Касами: Јас сум мандатар на оваа влада, задоволен сум од работата на Лимани

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Република Македонија, Христијан Мицкоски, денес, одговарајќи на прашање од новинарите, изјави дека е задоволен од работата на министерот за труд и социјална политика, Фатмир Лимани, и дека нема информации за негово разрешување.

Мицкоски ова го изјави одговарајќи на тврдењата на лидерот на Движењето Беса, Билал Касами, дека ќе бара негово разрешување.

„Мислам дека тој е додадена вредност во Министерството за социјални работи. Јас сум носител на мандатот и јас ја формирам Владата“, рече Мицкоски.

Мицкоски исто така рече дека тој е мандатар на оваа влада и ако некој го заборавил ова, тој го потсетува.

На прашањето за тврдењата на Касами дека министерот за правда Игор Филков ќе замине со реконструкцијата на владата, Мицкоски рече дека нема информации.

„Не знам, можеби треба да го прашате Билал Касам“, рече премиерот.

Касами синоќа во емисијата „Клик Плус“ изјави дека министерот за правда, Игор Филков, би можел да биде една од фигурите што ќе бидат вклучени во реконструкцијата на владата. Коментирајќи го прашањето за барањето на студентите Албанци за полагање на испит по право на албански јазик, Касами рече дека министерот Филков, со своите изјави, се обидува да го прикрие својот неуспех во работата со етнички теми.

