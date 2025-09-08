Мицкоски: Државата ќе биде безбедна, интеграциите се наш приоритет

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на земјата, Христијан Мицкоски, во својот говор на Денот на независноста на Северна Македонија, рече дека државата ќе биде безбедна, но додаде дека приоритет на Владата е интеграцијата на земјата. Мицкоски, меѓу другото, нагласи дека патот на земјата кон интеграција мора да биде достоинствен.„Државата ќе биде безбедна. Наш приоритет е европската интеграција, таа беше, е и ќе остане главен приоритет. Но, тој пат повеќе не треба да биде срамен. Треба да биде достоинствен. Треба да биде достоинствен, треба да биде пат каде што ќе бидеме рамноправни со сите други европски народи, а не понижени и засрамени, како што за жал сите се чувствуваме денес", изјави премиерот на земјата, Христијан Мицкоски.

