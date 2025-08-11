Мицкоски: ДУИ спроведува политики што нè враќаат 20 години наназад

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Република Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека оваа влада и владејачката коалиција освоиле повеќе од 600.000 гласови и ќе бидат апсолутни победници на локалните избори.Мицкоски рече дека во врска со кампањата, очекува фокусот да биде на проекти, но дека ДУИ спроведува политики што ги враќаат граѓаните 25-30 години наназад.„Очекувам кампањата да биде кампања што ќе се фокусира на проекти, но јасно е дека политичка партија, пред сè мислам на ДУИ, која наместо да зборува за проекти и иднина, нè враќа 25-30 години назад и наметнува вакви теми. Заедно со одредени структури во опозицијата, тие се обидуваат да создадат атмосфера во општеството каде што, кога луѓето излегуваат да гласаат, им се кажува да внимаваат за кого гласаат.“Со наметнување теми од пред 25–30 години, тие сакаат да го изедначат ДУИ со ВЛЕН. Со нивно изедначување, тие велат „и тие крадат, само се помалку националистички настроени“, мислејќи дека на овој начин ќе ги заборавиме сите грабежи што се случија во последните децении. Тие мислат дека ако граѓаните не гласаат за ВЛЕН, тогаш тие ќе бидат апсолутни победници и ќе бараат предвремени избори“, рече премиерот Христијан Мицкоски.Според него, кандидатите што ги нуди ДУИ се оние што ги принудија Албанците да ја напуштат Македонија, додека оние што ги нуди владината коалиција се личности што сакаат заедно да ја градат иднината.„На овие избори, граѓаните избираат помеѓу концепт кој ја уништуваше Македонија 20 години и оние кои сакаат заедно да градат иднина“, нагласи Мицкоски.

