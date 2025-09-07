Мицкоски: Економијата е меѓу петте во Европа, но ние не сме чудотворци

„Нашата економија во вториот квартал забележа реален раст од 3,4 проценти и е меѓу петте земји во Европа по раст на БДП, мерките и работењето на Владата даваат резултати“, рече денеска претседателот на Владата Христијан Мицкоски.

„Ако минатиот, првиот квартал бевме на четвртото место, сега го делиме третото место со Хрватска. Пред нас се Ирска и Кипар со 3,6 проценти, рече Мицкоски на пуштањето вo употреба на дел од автопатот Кичево-Охрид.

Премиерот вели дека „мерките и работењето на Владата даваат резултати“ кои, како што посочи, „во изминатиов период генерирале нови 10 илјади работни места“.

„Мерките на Владата и активната работа која ја правиме изминатиов период генерира нови 10 илјади работни места, односно ако се спореди бројот на вработени во вториот квартал во 2024 година од нешто повеќе 691 илјада со бројот на вработени во вториот квартал во 2025 година нешто повеќе од 701 илјада, тоа значи дека за една година имаме креирано 10 илјади нови работни места. Имаме намалено нешто повеќе од 7 илјади невработени, кога ќе се споредат овие два квартали. Можеби тие бројки се само бројки на хартија, но тие бројки се дел од реалниот живот, тоа се семејства, тоа се луѓе, тоа се вистини. Оваа Влада има за цел да го направи животот на нашите граѓани подобар и да го направи поуспешен“, рече тој.

Третиот параметар, како што нагласи Мицкоски, е фактот дека изминативе седум месеци од оваа година, од јануари до јули, извозот растел побргу отколку увозот. Тој вели дека тоа е редок пример.

„Ако ја гледаме наназад 15 години македонската економија, кога во толку долг период имаме поголемо извозно ориентирање на државата отколку увозно ориентирање. Што значи, се намалува трговскиот дефицит. Што значи, повеќе девизи, повеќе пари остануваат во македонските компании и во рацете на македонските граѓани, што претставува и наша цел и наша задача како Влада“, рече тој.

Мицкоски додаде декаво изборната кампања лани ветиле посветена и чесна работа, а не чуда и невозможни работи.

„Знам дека инстант резултати се невозможни. Тоа го зборувавме и во кампањата. Ние не сме чудотворци. Чуда се невозможни. Но, ветувавме многу посветена чесна работа, а тоа е тоа што го правиме изминативе 15 месеци – многу посветена и чесна работа. Јас ви давам збор дека така ќе продолжиме – секој ден да се бориме за секој еден проект, за секоја нова инвестиција, за секоја една човечка судбина да им помогнеме и животот да и биде подостоинствен. Ова е нашата визија – Македонија на дела, а не на изговори. Ова е доказ дека можеме да го оставиме зад себе периодот на застој и да го отвориме патот кон развојот. Ќе продолжиме вака – да градиме, да завршуваме започнати работи и да почнуваме нови перспективи за секој регион и за секој граѓанин“, рече Мицкоски.