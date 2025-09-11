Мицкоски за Арбен Фетаи: Комуницираме на англиски јазик, тој е образован на истакнати универзитети и има богато CV

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот Христијан Мицкоски зборуваше за случајот кога вицепремиерот Арбен Фетаи одби да зборува на македонски јазик на прес-конференција. Мицкоски рече дека вицепремиерот Арбен Фетаи се обидува да научи македонски јазик, додавајќи дека комуницира со него на англиски јазик.Мицкоски рече дека Фетаи има богата биографија и се школувала на истакнати универзитети.„Имам исклучително квалитетна соработка со вицепремиерот на англиски јазик. Зошто? Бидејќи тој емигрирал од Македонија на 6-годишна возраст, живее во Белгија и течно зборува четири јазици. Француски, холандски, англиски и така натаму, нема да ги набројувам сега. Нашата комуникација се одвива на англиски јазик, тој има исклучително квалитетна биографија, се школувал на истакнати универзитети.“„Знам дека тој нема намера, како што некои центри се обидуваат да прават поради политичка злоупотреба, да го одвлекува вниманието на јавноста. Бидејќи се обидува, се обидува да го научи македонскиот јазик, и знам колку енергија потроши тука во последните 15 месеци“, рече Мицкоски, меѓу другото.

Пронајдете не на следниве мрежи: