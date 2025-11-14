Мицкоски: Зголемувањето на минималната плата надвор од законските рамки ќе зависи од дијалогот меѓу синдикатите и работодавачите

0 SHARES Сподели Твитни

Дали ќе има наметливо зголемување на минималната плата надвор од законот е тема на дијалог меѓу синдикатите и работодавачите, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски.

„Во однос на минималната плата, имаме закон и целосно го почитуваме тој закон. Доколку има какво било наметливо зголемување надвор од законот, тоа е тема на дијалог меѓу синдикатите и работодавачите. Знам дека во ноември ќе имаме седница на Економскиот и социјален совет и очекувам ова прашање да се постави таму, така што ние како Влада ќе прифатиме какво било решение за кое ќе се согласат работниците и работодавачите“, рече Мицкоски по церемонијата по повод 25-годишнината од Фондот за здравствено осигурување (ФЗО).Премиерот рече дека објавил и дека владата издвоила 53 милијарди денари за ФЗО.

„Владата досега обезбеди најголем историски буџет за ФСЗС – 53 милијарди денари. Ова овозможи зголемување од 33% на капитацијата за матичните лекари и гинеколозите, зголемување од 23% за стоматолозите, кумулативно зголемување од 17% на платите во јавното здравство, од кои 9,5% е реално зголемување и зголемување од 107% на условната компензација за нови иновативни лекови.“

Ова не се бројки на хартија. Ова се бројки што ја менуваат реалноста на пациентите, здравствените работници и целиот систем, додаде Мицкоски.

