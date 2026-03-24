Мицкоски: Зголемувањето на цената на нафтените деривати ќе има влијание врз инфлацијата

Премиерот Христијан Мицкоски очекува дека зголемувањето на цената на нафтените деривати ќе има влијание врз инфлацијата, но не големо.Како што изјави денес, Владата во моментов интервенира директно од Буџетот бидејќи навистина се грижи за граѓаните, но има и друг план за понатамошни чекори доколку кризата ескалира.

Мицкоски истакнува дека цените на бензинот, премиум безоловниот бензин и дизелот на берзата паднаа за 10 проценти утрово и во споредба со првите пет дена од минатата недела, сега се пониски втор ден оваа недела. Доколку вака продолжат до петок, во понеделник, проценува тој, ќе има уште едно намалување на цените на горивата.

„Да почекаме да се зголемат трошоците за живот. Ние интервенираме директно од Буџетот и сме една од ретките земји што го прави ова. Има земји што се преправаат, ги зголемуваат акцизите, што е директно оптоварување на горивото за 100-200 проценти, а потоа ги намалуваат за 50 проценти. Не, ние директно го намалуваме данокот, она што го собира државата. Покажуваме дека оваа Влада се грижи за граѓаните директно од Буџетот, а не со трикови – ќе ги дуплираме акцизите, а потоа ќе ги намалиме за 20-30 проценти. Ова е разликата помеѓу одговорна Влада и влади што се преправаат.

Ние сме едни од ретките, можеби има два или три во Европа што интервенираат вака, нагласи Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања по тркалезната маса во Уставниот суд.

