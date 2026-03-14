0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на земјата, Христијан Мицкоски, изјави дека трагедијата со пожарот во Кочани, покрај грижата за повредените и поддршката на семејствата, го отвори и прашањето за одговорност.

Зборувајќи на „Меѓународната конференција за институционални и клинички аспекти и решенија по пожарот во Кочани“, тој нагласи дека во едно демократско општество трагедиите не треба да останат неодговорени и дека граѓаните имаат право да ја знаат вистината.

Според Мицкоски, трагедијата била болка не само за Кочани, туку и за целата земја, бидејќи биле изгубени многу животи, а многу семејства биле погодени.

Тој рече дека денот на несреќата бил еден од најтешките денови во неговиот живот и нагласи дека институциите мора да бидат повикани на одговорност.

Премиерот додаде дека очекува обвинителството и судовите да дадат одговори на одговорните, нагласувајќи дека проблемите се поврзани и со системски неуспеси создадени низ годините.

The post Мицкоски: Институциите мора да понесат одговорност за трагедијата во Кочани appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: