Мицкоски: Коалицијата „Твоја Македонија“ ја сочинуваат 25 партии, ќе излеземе со граѓанска понуда на локалните избори

Премиерот на земјата, Христијан Мицкоски, изјави дека со изборната коалиција на локалните избори очекува посилна држава и општини.Тој рече дека со лидерите на партиите во коалицијата усвоиле декларација „За Македонија на граѓаните и за општините што ја создаваат иднината“.Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ е несомнено најголемата коалиција, која е составена од 25 политички партии од различна природа и во голема мера го претставуваат колоритот на општеството во земјата. Различна структура и припадност, што само потврдува дека се обединуваме околу заедничка платформа што значи обезбедување иднина и напредок“, рече Мицкоски.Претстојните локални избори, според Мицкоски, се важни за иднината на земјата.„Локалните власти се одговорни за решавање на проблемите на граѓаните. Не е важно каков градоначалник ќе биде избран, додека во изминатиот период покажавме и докажавме дека знаеме како да водиме општини без никакви скандали и со многу работа. Во следните четири години, сите општини ќе ја имаат поддршката од централната власт. Овие избори се за секој човек во земјата да го направи вистинскиот избор за својата земја, за својата општина, со избирање на личноста која ќе се бори за секој човек во општеството. Таа личност мора да ги штити интересите на граѓаните и да решава проблеми. Затоа, ќе понудиме и луѓе кои ќе бидат глас на народот во администрацијата и општините и ќе работат за граѓаните. Убедени сме дека силата на државата не се мери само преку нејзините институции на централно ниво, туку преку секојдневниот живот во градовите и селата, во општините каде што граѓаните ги остваруваат своите права и ги уживаат своите соништа“, нагласи Мицкоски.Тој додаде дека се решени да изградат општини кои ќе бидат пример за демократско управување, економска ефикасност, културна афирмација и меѓусебно почитување.

