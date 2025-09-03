Мицкоски: Македонија добива нова енергија и работни места

0 SHARES Сподели Твитни

Денеска беше поставен камен-темелникот на новиот малопродажен објект на „Лидл“ во Македонија, во присуство на премиерот Христијан Мицкоски и претставници на компанијата. Со оваа инвестиција, според премиерот, земјата добива нова енергија, нови работни места и потврда дека Македонија е атрактивна дестинација за инвеститорите.Новиот објект ќе се протега на површина од 3.438 квадратни метри, со модерен продажен салон од 1.200 квадратни метри и 57 паркинг места за посетителите. Мицкоски истакна дека оваа инвестиција е дел од долгорочната стратегија на компанијата за развој на македонскиот пазар.„Оваа инвестиција беше блокирана, но веднаш по изборот на оваа Влада пред неполни 15 месеци, ја ставивме меѓу првите приоритети. Денес гледаме како една идеја станува реалност“, рече премиерот, додавајќи дека Владата продолжува да отстранува пречки и да создава нови можности за инвеститорите.

