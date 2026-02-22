Мицкоски најавува инвестициски бум од над милијарда евра

Инвестициски бум тежок над една милијарда евра. Премиерот Хриситјан Мицкоски најави дека до крајот на годинава ќе бидеме сведоци на повеќе инвестиции кои ќе се реализираат во индустриските зони, но и надвор од нив. Само во технолошко развојните индустриски зони се очекуваат инвестиции од 650 милиони евра и отворање голем број нови работни места.

„Во завршна фаза на реализација, во почетна фаза на реалзација или во фаза на потпишување договори за државна помош и слично се отприлика 17 проекти. Во вкупна вредност од над 650 милиони евра кои што треба да обезбедат отприлика помеѓуи 4500 и 5000 нови, директни работни места. Има и проекти кои пто ги работиме, кои што се надвор од ТИР, како што е да речеме инвестицијата на Алкараз во источна Македонија, која што е во фаза на одобрение за градба. Очекувам да некаде на пролет и на терен да започне реализирањето на оваа инвестиција која што е во вредност од половина милијарда долари“, рече Премиерот Христијан Мицкоски.

Според Народната Бнака, во 2025 година странските инвестиции биле околу 300 милиони евра, но во 2026 година оваа сума ќе се зголеми за три пати. Од Владата неколку пати повторија дека работат посветено на изнаоѓање нови инвеститори, а тоа се потврди и со инвестицијата на новиот мобилен оператор 4ИГ кој ќе инвестира околу 100 милиони евра во Македонија. Од последниот економски самит во Давос, Владата најави дополнителни инвестиции, пред се во енергетскиот сектор, со што Македонија ќе стане еден од главните производители на енергија од обновливи извори.