Мицкоски: На сите нивоа постојат елементи на една длабока држава, тоа мора да заврши

Бродот што тоне сите го напуштаат, а СДСМ со овие луѓе на чело одамна е во стечај, рече меѓу другото, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски во своето обраќање на вечерашниот митинг на партијата во скопската општина Центар, а во рамките на предизборната кампања за локалните избори закажани за 19 октомври.

Критикувајќи ја опозициската партија, Мицкоски повторно порача дека социјалдемократите ги очекува тежок пораз и на овие избори, наведувајќи дека нивниот лидер Венко Филипче освен, како што рече, помошта од „неговиот гуру од Струмица“, нема поддршка од членството на партијата.

„Вчера нашите противници беа тука, освен тоа што кажаа дека ќе не направеле салата, на изборите, друго не понудија. Заев нудеше живот и ајро, а Венко среќа и салата. А вистината е дека ниту среќа ќе донесат, ниту салата ќе не направат. И знам дека зад тоа простодушно храбрење на сопствените митинзи, се крие огромен страв од поразот кој го чека, но еве да му соопштам на Венко дека народот нив ќе ги направи салата на овие локални избори. И разбирате дека СДС е партија на проблеми. Го оставиле Венко сам да ја трга маката која сам си ја прифати и создаде, и товарот кој сам си го впрегна на грбот. Впрочем, тој, а да не кажам и Заев, неговиот струмички гуру, ја управуваат СДСМ, но е јасно дека Венко покрај помошта на неговиот гуру, ако воопшто може да се нарече некаква помош, од друга и нема“,

рече Мицкоски.

Критикувајќи ги своите политички опоненти, Мицкоски рече дека СДСМ е нереформирана партија, која ја управуваат истите луѓе „кои виткаа кичма и потпишаа капитулација со Бугарија“.

„И не за џабе токму Венко и неговиот гуру се македонските политичари со највисок рејтинг во Бугарија, затоа што реченицата што еден бугарски политичар ми ја кажа во четири очи, „ас сам платил“, е реченицата што ја објаснува секоја попустливост на Венко и СДСМ во однос на ова прашање. И затоа денеска матат некакви црвени линии кои се убаво запакуван поклон за Бугарија, и затоа не одговараат на просто и едноставно прашање, ако капитулацијата пред нашиот источен сосед бил најдобриот предлог што го штити идентитетот, како што тие тврдеа, тогаш зошто се црвени линии?“, праша Мицкоски.

Јасно е, рече тој, дека црвените линии им требаат за нови отстапки и ново предавство.

„Тие и сите треба да знаат, нема никогаш да дозволам да се случи каква била отстапка додека јас ја имам одговорноста да ја водам Владата, а притоа македонскиот народ и Македонија да не добијат реципроцитет“, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.

На собирот во општина Центар зборуваа и кандидатот за градоначалник на оваа општина Мирослав Лабудовиќ од ЗНАМ, коалициски партнер на ВМРО-ДПМНЕ, кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски и носителите на советничките листи.

Претходно денеска предизборниот караван на ВМРО-ДПМНЕ беше во општината Илинден, каде лидерот на партијата, исто така, иаме свое обраќање пред присутните. Во голем дел од него, тој говореше со правосудството, наведувајќи дека е време, како што кажа, да се изгради држава на правда, слобода и грижа за секого.

„Судството мора да биде непристрасно и непокорливо, судии кои судат според закон, а не според партиски влијанија, институции кои штитат, а не молчат, процедури кои враќаат доверба, а не создаваат сомнеж. Правдата не смее да биде привилегија на малкумина, туку право на секој граѓанин, брза, достапна и ефикасна“, рече Мицкоски.

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, и во овој контекст упати критики до опозицискиот СДСМ, велејќи дека додека бил на на власт создал систем на двојни аршини, кој ги гуши институциите.

„Систем на двојни аршини, политички прогон и тендери во мрак. Не можеме да го чекаме утрото додека ситни и големи кочници ја задушуваат државата, кочници вградени во институциите, кои делуваат тајно или откриено и го кочат напредокот на секое едно семејство. На сите нивоа постојат елементи на една длабока држава, мрежи што се шират низ партии, институции, па дури и низ различни етнички заедници. Тоа мора да заврши“, рече тој.

Говорејќи во таа насока, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на државата рече дека ресетирањето на системот нема да биде само политичко, туку морално, институционално и народно.

„Овој ресет ќе биде праведен, но безмилосен кон оние што го злоупотребувале народот. Ќе ја вратиме одговорноста, достоинството и она што ни е важно е да имаме систем на којшто сите ние гордо ќе му служиме. Затоа драги браќа и сестри, на овие избори не бирате само градоначалник туку давате енергија за големи промени по изборите“, порача Мицкоски.