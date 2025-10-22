Мицкоски на средба со Стармер

Во рамките на посетата на Самитот за Западен Балкан, премиерот Христијан Мицкоски оствари средба со британскиот премиер, Кир Стармер.

На средбата разговаравме за продлабочување на билатералната соработка и поддршката на Обединетото Кралство на земјите од регионот, додаде Мицкоски.

Главата цел е Берлинскиот процес, односно средбите на највисоко ниво кои се одржуваат во текот на денот, нотира во објавата.

Берлинскиот процес го организира лично премиерот Кир Стармер и сериозно сме посветени на реализација на Договорот Влада со Влада, нотира во објавата на фејсбук премиерот Мицкоски.