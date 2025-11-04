Мицкоски од Брисел: Македонија е дел од Европа, но поради вештачки пречки две и пол децении стоиме во место

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот Христијан Мицкоски денеска учествуваше на Самитот за проширување на Европската унија што се одржува во Брисел, каде пред европските лидери порача дека иднината на Македонија е во ЕУ, но дека земјата и натаму е на истата стартна позиција поради политички блокади и вештачки создадени спорови.

– Нашето место е во Европската унија. Македонија е дел од Европа, но поради различни политички и билатерални условувања, повеќе од две и пол децении стоиме во место, истакна Мицкоски во своето обраќање на самитот.

Тој посочи дека македонските граѓани заслужуваат фер шанса и дека Европската унија треба да ја врати кредибилноста на процесот на проширување, кој според него е неопходен и за стабилноста на самиот континент.

– Проширувањето на Унијата не е милост кон Западен Балкан, туку стратегиски интерес и за самата ЕУ, додаде премиерот, потенцирајќи дека Македонија останува посветена на европските реформи, економски развој и владеење на правото.

Во рамки на посетата во Брисел, Мицкоски оствари и средба со претседателот на Европскиот совет, Антониу Кошта, на која се разговарало за динамиката на проширувањето и за потребата ЕУ да ги отвори преговорите со земјите кои ги исполнуваат условите.

Самитот го организираше медиумската куќа „Euronews“ под наслов „Enlargement Summit – Europe’s Future Together“, на кој учествуваат премиери и високи претставници од земјите-членки и кандидатите за членство во Европската унија.

