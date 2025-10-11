Мицкоски: Од првиот до последниот секој што се огрешил ќе одговара

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, се обрати од народниот митинг одржан во општина Прилеп, во рамки на изборната кампања 2025 која е под слоганот ,,Вистинскиот избор! Твојот човек! Твоето место! За твојата иднина!“, за претстојните локални избори закажани на 19 октомври.

„Во однос на тезите кои ги повторува претседателот на СДСМ, дека не ни се плашеле. Прво да кажам дека тој пристап на прекумерно силење, па како јас сум имал треперлив глас, и така натаму е детски и типичен за луѓе кои се плашат. Иако нема потреба да се плашат ако се чесни како што викаат. Но сакав, да прашам од чие име зборува? Кои е тоа тие кои не се плашат? Јас повикувам на борба против корупција на криминалци, а тој вика не ти се плашиме, со што потсвесно човекот се идентификува со криминалците на кои јас во моите говори се обраќам. И ако не се плаши нека не се плаши но зошто има потреба да раскажува дека не се плаши. Човек да се чуди како промашена кампања води, тој не бил уплашен јас сум бил уплашен. Навистина, некој ќе каже детски работи. Ќе си рече некој човеков хирург, сериозен, навистина стручен во својата област и за почит, ама кога ќе видиме што направил како политичар, и како човек и како другарче на еден познат трговец со државата во Горни Милановац, неговиот ментори и гуру. Не е доволно да си стручен во нешто туку поважно е да си доследен до вредностите кои прават подобро општество. Ти можеш да си најдобар во нешто, но ако си морален и ако си забегал, џабе ти е се. Еве да му кажам најдиректно, бидејќи ме прозива, Секој ќе одговара! Од првиот до последниот секој што се огрешил ќе одговара“ кажа Мицкоски.