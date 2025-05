0 SHARES Сподели Твитни

Мицкоски на Фејсбук објави дека разговорот бил фокусиран на одличната билатерална соработка помеѓу Македонија и Унгарија, како и на можностите за нејзино натамошно продлабочување.



„Унгарија е наш искрен пријател, силен поддржувач на македонската европска интеграција и важен стратешки партнер. Во разговорот нагласив дека Македонија останува цврсто посветена на својот европски пат, на остварувањето на европската перспектива и на зачувувањето на стабилноста во регионот. Изразив благодарност за постојаната поддршка од страна на Унгарија со уверување дека стратешкото партнерство ќе продолжи да се развива со уште поголема динамика“, наведува во објавата претседателот на македонската Влада.

Премиерот Христијан Мицкоски денеска во Будимпешта присуствува на СРАС конференција (The Conservative Political Action Conference) која се смета за најголем и највлијателен собир на конзервативните партии во светот.

The post Мицкоски – Орбан: Унгарија е наш верен пријател. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: