0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на земјата, Христијан Мицкоски, денес изјави дека очекува турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган да ја посети Македонија напролет.

„Во разговорите со претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, утврдивме дека првата средба ќе се одржи оваа пролет, каде што тој ќе дојде во Скопје“, одговори Мицкоски на прашањето на турскиот пратеник Сали Мурати во врска со билатералните односи меѓу двете земји.

Мицкоски рече дека со потпишувањето на договорот за проширување на билатералната соработка во овој период, партнерствата во различни области се интензивирале.

„Во разговорите со претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, утврдивме дека првата средба ќе се одржи оваа пролет, каде што тој ќе дојде во Скопје. Претпоставувам дека посетата ќе се случи, во овој момент не можам точно да кажам кога и како, но знам дека Турција има исклучително добар амбасадор во Скопје, дипломат на високо ниво, со кого имаме одлична соработка и тој придонесе за зајакнување на односите меѓу двете земји. Убеден сум дека оваа прва средба ќе се одржи многу наскоро и ќе имаме можност и чест да го угостиме претседателот Реџеп Таип Ердоган во Скопје“, нагласи премиерот Мицкоски.

На седницата на Парламентот, премиерот на Македонија, Мицкоски, потсети дека добра соработка меѓу двете земји постои и во туризмот, каде што голем број турски туристи ја посетуваат Македонија, како и соработка во високото образование, бидејќи голем број турски студенти се присутни на универзитетите во нашата земја.

The post Мицкоски: Очекувам Ердоган да дојде во Скопје напролет appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: