Мицкоски: Планирана е набавка на 100 нови амбулантни возила, опремени со модерна опрема

Премиерот на Република Македонија, Христијан Мицкоски, одговарајќи на прашањето дали е планирана набавка на медицински возила, бидејќи постојните се застарени, нагласи дека на последниот состанок е донесена одлука за започнување на постапката за набавка на 100 нови амбулантни возила, опремени со современи возила.„Наш главен приоритет е реновирање на овој тип на возен парк во јавните здравствени установи, со оглед на тоа што состојбата таму е катастрофална и алармантна, бидејќи луѓето се потпираат на тие возила кои се донации.”„Како Влада, на последната седница одобривме одлука за започнување со набавка на 100 нови возила, опремени со современа опрема, кои ќе бидат дистрибуирани до јавните здравствени установи низ целата земја“, изјави премиерот Мицкоски.

