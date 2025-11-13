Мицкоски: Подготвени сме да разговараме со Софија, но ставот на Владата и црвените линии се јасни

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарски прашања во врска со конкретни чекори за решавање на проблемот со Бугарија, рече дека е подготвен да седне да разговара, но оти е познат ставот на Владата по тоа прашање, како и црвените линии.

-Нашиот став е многу јасен, се знаат кои се црвените линии, ние сме ги опишале тие црвени линии многупати досега. Подготвени сме да седнеме и да разговараме, но не би било коректно некој да очекува дека оваа Влада додека сум јас премиер наеднаш ќе каже дека ова досега што го зборевме не важи, сега ќе седнеме и ќе направиме уставни измени. Барем јас додека сум претседател на Владата. Ако дојде некој друг нека тераат друга политика .

Премиерот Мицкоски повтори дека неговата Влада нема да дозволи уставни измени без конкретни обврски од источниот сосед и јасни гаранции од Европската Унија, при што истакна дека очекува и доследно почитување на меѓународното право како предуслов за напредок.

