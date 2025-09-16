Мицкоски: Постојат центри на моќ кои се обидуваат да сеат страв и паника кај граѓаните пред изборите

0 SHARES Сподели Твитни

Идентификувани се дваесетина лица за кои постојат основани сомневања дека стојат зад пожарите. За жал, постојат центри на моќ кои се обидуваат да сеат страв и паника кај граѓаните пред изборите, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање за време на посетата на општина Јегуновце.„Додека сум во Јегуноче, се собраа високите структури на Министерството за внатрешни работи, идентификувани се приближно дваесет лица за кои постојат основани сомневања дека стојат зад овој процес. Во исто време, имавме извештаи што ги собравме во последните денови и во координирана акција, Министерството за внатрешни работи со Министерството за животна средина ќе дејствуваат во наредните денови, па за жал има структури кои се обидуваат да предизвикаат нестабилност и немири на овој начин, но како што реков, тие ќе продолжат да дејствуваат на овој начин, а ние ќе работиме чесно, ќе се бориме и на крајот повторно ќе победиме“, рече тој.Мицкоски нагласи дека утрово е објавено јасно видео на кое се гледа како се случил палежот во зградата што експлодирала во 4:30 часот наутро. Пожарот се случил во сервис за автомобили во Пинтија.„Постојано бев во контакт со градоначалникот на Кисела Вода, со министерот и со луѓето од Советот на општина Скопска. Видовте колку бесрамно се пали пожарот намерно и ова е само уште еден доказ за она што го кажувам цело време дека, за жал, постојат центри на моќ кои се обидуваат да сеат страв, паника кај граѓаните, пред изборите, и мислам дека одговорот на прашањето кому му одговара ова ќе се најде со кратка анализа“, рече премиерот Мицкоски.

Пронајдете не на следниве мрежи: