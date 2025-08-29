Мицкоски: Почнуваме со проектот за третата фаза од железницата кон Бугарија

0 SHARES Сподели Твитни

„Ова ќе биде од големо значење за нас како држава, за Македонија како целина, бидејќи на овој начин ќе ја потврдиме нашата цел, а тоа е да бидеме поврзувачки јазол на два многу важни пан-европски коридори, Коридор 10 и Коридор 8“, рече Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање за напредокот на процедуралните подготовки за третата фаза од изградбата на железницата со Бугарија.„Третата фаза е во процес на развој, би рекол. Важно е што сите тие пречки што се појавија во минатото се надминати. Постигнат е договор со нашиот источен сосед. Од наша страна, би рекол, со одлуката на Владата да го активира грантот, што значи техничка поддршка од Европската инвестициска банка, тоа значи дека и ние започнуваме со овој проект. Техничката поддршка значи преглед на основниот проект, преглед на целата документација, а потоа објавување на јавниот повик за изградба на третата фаза, со што практично ќе го завршиме целиот сегмент што е дел од Коридорот 8, од Куманово до границата со Бугарија“, изјави премиерот Мицкоски.Тој нагласи дека процесот напредува добро, па со ова Коридорот 8 ќе биде целосно реализиран.„Коридорот 10, како што знаете, е дел од проектот што го имаме со Владата на Обединетото Кралство и таму сме во напредна фаза. Затоа, во наредниот период ќе има добри вести, добри моменти за Македонија и нејзините граѓани“, нагласи Мицкоски.

