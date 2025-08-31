Мицкоски: Преработувачката индустрија, туризмот и купувањето локални производи се зголемија

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на земјата, Христијан Мицкоски, на својата официјална Фејсбук страница пишува дека континуираниот раст на индустриското производство е многу добра вест за македоснската економија.Како што информира премиерот, индустриското производство во јули годинава е зголемено за 4,1 процент, во споредба со истиот месец минатата година. Јули е првиот индикатор за третиот квартал од 2025 година.„Преработувачката индустрија е клучен фактор во растот на индустриското производство со зголемување од седум проценти во споредба со истиот месец минатата година. Кумулативно, индустриското производство од почетокот на годината што завршува во јули (во првите седум месеци од 2025 година) се зголеми за три проценти во споредба со истиот период минатата година, додека преработувачката индустрија се зголеми за 4,5 проценти за истиот период. Структурата на економијата на земјата целосно се менува“, се наведува во објавата на Мицкоски.Мицкоски додава дека и туризмот е зголемен, бидејќи бројот на резервации за сместување во хотелските објекти е позадоволителен.„Од земја каде што криминалот и корупцијата беа вообичаени, додека антинационалната политика беше белег на владата, сега сме земја на економски раст, победи и стабилност. Чекор по чекор ќе направиме многу повеќе. Нема предавање. Патриотска дипломатска политика, која има за цел да ги заштити националните интереси“, вели Мицкоски.

