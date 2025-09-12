Мицкоски: Претстојните локални избори се важни за иднината на земјата

0 SHARES Сподели Твитни

Визијата „Твојата Македонија“ е визија за силни граѓани, силни општини и силна држава, изјави денес лидерот на Вмро Дпмне Христијан Мицкоски промовирајќи ја коалицијата што ќе настапува заедно на претстојните локални избори.Со лидерите на политичките партии од коалицијата, нагласи тој, усвоија декларација „За Македонија на граѓаните и за општини што ја создаваат иднината“.„Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ е несомнено најголемата коалиција, која е составена од 25 политички партии кои се од различна природа и во голема мера го претставуваат колоритот на општеството во земјата. Различна структура и припадност, што само потврдува дека се обединуваме околу заедничка платформа што значи обезбедување иднина и напредок“, рече Мицкоски.Претстојните локални избори, според лидерот на Вмро-Дпмне, се важни за иднината на земјата.„Локалните власти се одговорни за решавање на проблемите на граѓаните. Не е важно каков градоначалник ќе биде избран, додека во изминатиот период покажавме и докажавме дека знаеме како да водиме општини без никакви скандали и со многу работа. Во следните четири години, сите општини ќе ја имаат поддршката од централната власт. Овие избори се за секој човек во земјата да го направи вистинскиот избор за својата земја, за својата општина, со избирање на личноста која ќе се бори за секој човек во општеството. Таа личност мора да ги штити интересите на граѓаните и да решава проблеми. Затоа, ќе понудиме и луѓе кои ќе бидат глас на народот во администрацијата и општините и ќе работат за граѓаните. Убедени сме дека силата на државата не се мери само преку нејзините институции на централно ниво, туку преку секојдневниот живот во градовите и селата, во општините каде што граѓаните ги остваруваат своите права и ги уживаат своите соништа“, нагласи Мицкоски.Тој подвлече дека се решени да градат општини кои ќе бидат пример за демократско управување, економска ефикасност, културна афирмација и меѓусебно почитување.Ќе поттикнеме политики што ќе создадат нови работни места и ќе го зајакнат чувството за економска сигурност во секоја општина. Ќе се посветиме на подобрување на примарната здравствена заштита преку модернизација на амбулантите, подобро опремување на здравствените центри и полесен пристап до медицински услуги. Руралните средини ќе имаат посебен фокус. Образованието ќе биде клучен инструмент за градење генерации што ќе ја водат Македонија напред со знаење, вредности и одговорност. Младите се најголемиот капитал во нашата земја. Ќе креираме политики што ќе им понудат квалитетно образование, можности за спорт и култура и добри услови за вработување. Ќе создадеме средина за нив да останат во своите општини за да ја градат својата иднина дома, во својата татковина, Македонија“, рече Мицкоски.Тој вети дека ќе се борат за чист воздух, управување со отпад, користење на обновливи извори на енергија и заштита на природата. Но, исто така, ќе креираат зелени политики во секоја општина за здравје и подобар квалитет на живот на граѓаните.

