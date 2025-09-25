Мицкоски: Секој што има докази за кривично дело во судството е должен да го пријави

0 SHARES Сподели Твитни

Судскиот совет остро се спротивставува на користењето на судството за дневно-политички кампањи, највисокото судско тело реагира на изјавите на премиерот Христијан Мицкоски, кој најави низа изјави за работата на обвинителите и речиси секој ден зборува дека е против зголемување на платите на судиите и обвинителите.„Судиите се автономни и независни во донесувањето одлуки и секој надворешен коментар се смета за мешање во судството. И покрај тоа што работат со ограничени човечки и финансиски ресурси, судиите се трудат да обезбедат брза и ефикасна правда.“Секој што има сериозни индиции и докази за криминално и коруптивно однесување во судството е должен веднаш да ги пријави кај Судскиот совет и другите надлежни органи, бидејќи непријавувањето претставува сериозно кривично дело.„Судскиот совет на Република Северна Македонија, како независен и самоуправен орган на судската власт, во иднина нема да коментира никакви политички изјави и секогаш ќе реагира во насока на заштита на законитоста и независноста на судството“, се вели во соопштението.

