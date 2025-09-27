Мицкоски: Секој што се збогатил на сметка на граѓаните, особено на сметка на здравјето на граѓаните, ќе одговара

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот Христијан Мицкоски, исто така, застанува на страната на кардиологот Сашко Кедев, кој рече дека има случаи каде што се извршени непотребни интервенции во приватни болници, со цел остварување профит. Според Мицкоски, ако светски експерт како Кедев каже нешто такво, сигурно има нешто зад тоа.„Знам дека Министерството формираше комисии, тие работат, колку што сум информиран во 8 случаи. Значи, нема да оставиме ништо на случајност, секој што се збогатил на сметка на граѓаните, особено во здравството и здравјето на граѓаните, ќе одговара“, рече Христијан Мицкоски.Министерот за здравство Азир Алиу објави дека локалната комисија вчера имала состанок, на кој се заклучиле осум сомнителни случаи, додека во меѓувреме се појавиле 5 нови случаи, кои ќе продолжат од вторник. Во меѓувреме, надворешната комисија, рече тој, ќе продолжи со работа по изборите.Кардиологот Кедев пред неколку дена изјави дека стои зад она што го кажал пред некое време, дека се вршат непотребни операции и стентови, по што е формирана комисија од локални и странски експерти од Словенија, Австрија и Италија кои мора да потврдат дали имало злоупотреби.

