Мицкоски се сретна со актерот Биковиќ: Ме радува неговата иницијативност и љубов кон Берово и Македонија

Премиерот Христијан Мицкоски денеска објави дека се сретнал со српскиот актер Милош Биковиќ, кој има потекло од Берово и изразил желба да инвестира во родниот крај.

„На мое задоволство имав средба со познатиот актер Милош Биковиќ кој по потекло е од убавиот македонски град Берово. Разговаравме за неговата иницијатива за инвестиција во хотелски и рекреативен комплекс во Берово. Ме радува неговата иницијативност и љубов кон Берово и Македонија. Така се почитуваат своите корени“, напиша Мицкоски.