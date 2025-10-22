Мицкоски се сретна со кралот Чарлс III: Разговаравме за стабилност, развој и заштита на природата

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, денес се сретна со кралот Чарлс III.На својот Фејсбук профил, Мицкоски пишува дека средбата била искрена и суштинска, и дека било разговарано за пријателството меѓу Македонија и Обединетото Кралство.„За време на мојот престој во Лондон, се сретнав со Неговото Кралско Височество, кралот Чарлс III.Средбата беше искрена и смислена. Разговаравме за пријателството меѓу Македонија и Обединетото Кралство, стабилноста, развојот и заштитата на природата, области на кои Кралот им посветува големо внимание со години.Оваа средба е признание и почит, но и охрабрување да се продолжи по патот на споделени вредности, доверба и партнерство.„Како дел од Берлинскиот процес организиран од премиерот Кир Стармер, имав неколку средби насочени кон стратешка економска и инфраструктурна соработка со Обединетото Кралство“, напиша Мицкоски.

