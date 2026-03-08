Мицкоски со апел до жртвите: Пријавувајте насилство и не ги повлекувајте пријавите за да може системот да реагира

Премиерот Христијан Мицкоски ги повика сите жртви на насилство да ги пријавуваат случаите и да не ги повлекуваат поднесените пријави, нагласувајќи дека само така институциите можат да реагираат.

„Сите жртви на насилство да пријават, да не ги повлекуваат пријавите за да може системот да реагира“, изјави Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање.

Тој посочи дека повлекувањето на пријавите го оневозможува институционалното постапување.

„Ако жртвата на насилство – булинг од најрана возраст, семејно насилство – ако таа пријава биде повлечена, не постои систем во светот кој би можел да реагира“, рече Мицкоски.

Премиерот додаде дека пријавувањето и истрајноста во постапката се важни за да се спречат понатамошни последици.