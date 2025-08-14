Мицкоски: Со овој обвинител не може да се очекуваат резултати во борбата против криминалот

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека институциите си ја работат својата работа, доставуваат извештаи до Обвинителството, но оттаму нема резултати во борбата против криминалот и корупцијата.„Институциите преземаат мерки, дејствуваат, но Обвинителството мора да преземе мерки. Ова е суштината. Не може да се очекуваат резултати ниту од ова Обвинителство, ниту од овој обвинител во борбата против криминалот и корупцијата.Можам да набројам 100-200 извештаи од институции што се доставени до Обвинителството, а оттаму нема никакви резултати.„Со овие обвинители и овој обвинител е тешко“, рече Мицкоски од охридскиот регион, каде што изврши увид во градежните работи на патот Кичево-Охрид.

