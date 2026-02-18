Мицкоски: Трансформацијата на ВЛЕН во партија е добредојдена на политичката сцена во Македонија

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, смета дека трансформацијата на ВЛЕН во партија е добредојдена на политичката сцена во Македонија.

Мицкоски не сакаше да коментира за настаните што се случуваат во рамките на коалицијата WLEN.

Не коментирам што се случува во земјата. Можам само да кажам дека имам исклучително коректна комуникација со секој член на владата што доаѓа од коалицијата ВЛЕН, би рекол многу успешно, многу директно. Имам редовна комуникација со пријателите на политичките партии што се дел од коалицијата ВЛЕН.

„Мислам дека таквата консолидација во политички субјект е добредојдена на македосната политичка сцена“, рече Мицкоски.

Тој додаде дека не е цивилизирано да се коментираат внатрешни настани во рамките на ВЛЕН.

