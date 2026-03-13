Мицкоски уверува дека има доволно нафта на пазарот: Имаме механизми ако продолжи кризата

Граѓаните не треба да се грижат. Имаме стабилно снабдување со нафта и нафтени деривати на пазарот. Ги следиме состојбите. Имаме механизми да реагираме доколку кризата продолжи, уверува премиерот Христијан Мицкоски.

Во интервју за Ора24 тв, премиерот рече дека во понеделникот бил забележан историски најголем пик на потрошувачка на нафта и нафтени деривати во земјава што се должи на зголемената потрошувачка на нафта на бензинските пумпи во пограничните делови од државата. Мицкоски рече дека македонските граѓани имаат најниска цена на енергенсите од сите држави во регионот.

– Што значи дека од соседите, пред се мислам на јужната, западната и северната граница, граѓаните доаѓаат кај нас да точат горива. И кога ќе ги направите анализите за цената на горивото, тогаш доаѓате до заклучок дека ние како држава во моментот имаме најевтино гориво споредено со сите земји во регионот. Денес кога го снимаме ова интервју, дизелот по литар на бензинските пумпи кај нас се точи за 0,39 евра, а кај нашиот западен сосед Албанија е 1,79 евра за литар, кај нашиот северен сосед Србија е 1,73 евра за литар, а кај нашиот јужен сосед Грција е 1,59 евра по литер, додека обичниот дизел, кај нашиот источен сосед Бугарија е повторно поскап од кај нас, но не толку 1,41 евро за литер – посочи Мицкоски.

Рече дека Владата води политика на стабилност за разлика од порано кога се чекало да ни се донираат вакцини.

– Оваа Влада, како што гледате, успева да обезбеди доволно количини и за соседните држави. И затоа се забележуваат највисоки пикови на потрошувачка на нафтените деривати од историјата од кога постои и од кога тоа се мери во државата. Така што, за разлика од порано, кога коленичевме за вакцина и се радувавме и правевме естрада на границата, кога ни носеа 5.000 вакцини, кога македонските граѓани се вакцинираа во соседството бидејќи властите тука не успеаја да обезбедат на време таков тип на вакцина, оваа Влада води поинаква политика, генерира стабилност во регионот и им помага на соседите кога тие се во неволја или кога е потребно. Но, се разбира нашиот примарен приоритет се нашите граѓани. И во овој момент не треба да се грижат, вели Мицкоски.

Доколку има потреба, вели премиерот, Владата ќе интервенира, а притоа ќе се користат механизми и алатки коишто ги има на располагање.

– Ќе користиме алатки коишто ги имаме на располагање, а тоа е да речеме намалување на данокот на додадена вредност, во прв степен. Ако продолжи и понатаму да се зголемува, можеме уште едно намалување. Имаме една ставка од 18, па на 10 проценти може да намалиме, па потоа на 5 проценти. Доколку цената, согласно законот оди над 800 долари по тон, тогаш може да ја намалиме акцизата од 800 до 1.000 долари по тон за еден денар, а од 1.000 до 1.200 долари по тон за два денара. Над тоа и за четири денари акцизата да ја намалиме. Така што имаме механизми коишто ги планираме, доколку сето ова продолжи, но се надеваме дека тоа нема да продолжи – вели Мицкоски.

Во однос на минималната плата, Мицкоски рече дека направено е законското усогласување со кое минималната плата се зголемува нешто над 1.600 денари односно би била нешто над 26.000 денари. Го повтори ставот на Владата дека за дополнитено зголемување треба да се договорат синдикатите и работодавачите бидејќи, вели, тоа е бипартитен дијалог.

– Тоа што поединци во еден од синдикатите се блиски до одредени политички структури и се влезени во тие политички мочуришта, тоа е веќе личен проблем. Јас тука не можам да навлегувам, но стратегијата е јасна. Тоа се вика стратегија помеѓу наковалната и чеканот. Од една страна опозицијата ќе бара носење популистички мерки со кои што ќе се празни буџетот, а од другата страна преку неколкумина прокси кои се дел од раководството на еден од синдикатите ќе бара зголемување на социјалните трошоци. На тој начин тие мислат дека ќе ја притиснат Владата и таа ќе губи кај граѓаните. Но, не мислам дека оваа стратегија е исправна, затоа што ниту едните, ниту другите немаат кредибилитет, затоа што едните беа Влада седум години и во тие седум години единствено нешто што го слушавме за нивната работа е криминалот, корупцијата и предавствата, пред се национални. А овие другите немаат кредибилитет од проста причина, што еден ден излегуваат на прес-конференција со мене и фалат како оваа Влада направила историски чекори, а потоа следниот ден ги гледаме како протестираат против истата таа Влада што ја фалеле на улица и го блокираат сообраќајот…Тоа досега не успеа и мислам дека и понатаму нема да успее – рече Мицкоски во интервју за Ора24 тв.