Мицкоски: Фокусирани сме на економскиот раст, реконструкција во мај-јуни, изборите ќе бидат редовни, нов дебакл за опозицијата

Премирот Христијан Мицкоски порача дека фокусот на Владата е на консолидирањето и економскиот раст, како и на редовни парламентарни избори, кои ќе се одржат во 2028 година.

Мицкоски во интервју за Ора24.тв. на прашањето дали ќе има предвремени избори, нешто што опозицијата го споменува во повеќе наврати, нагласи дека приоритет на Владата се реформите и нивно испорачување за граѓаните.

– Граѓаните, меѓународната заедница и ние во Владата сме фокусирани на реформи и испорака за граѓаните. Тоа претставува наш приоритет. Фројд кога работи во опозицијата е повеќе од страв и сега тие тоа повеќе го артикулураат од страв дека знаат каков дебакл ќе доживаат и на следните парламентарни избори, дека ќе изгубат и сметам дека на следните избори ќе имаат и полош резултат од тој што го имаа во 2024 година, кој што беше историски најнизок резултат, кој што потоа го потврдија на локалните избори. Оваа година, нашиот фокус е во консолидирање и економски раст на државата. Иако имаме многу предизвици, зборувавме на почетокот, ние сме само тука фокусирани и концентрирани и се фокусираме на редовни парламентарни избори што ќе се случат во 2028 година, истакна Мицкоски.

Тој нагласи дека ќе сторат се што е нивна моќ за да ја одржат кохезијата во рамки на Владата, нагласувајќи дека имаат мнозинство, дека Владата е стабилна и имаат 61 пратеник во парламентот.

Реконструкција на Владата најави за мај-јуни, нагласувајќи дека во моментот е фокусиран на партиската структура и доекипирањето, кое треба да се направи и кое очекува да заврши до крајот на април.

На прашањето дали има политичка партија, која чека да влезе во Владата, без разлика дали станува збор за ДУИ, Алијанса на Албанците на Зијадин Села, на Арбен Таравари, Мицкоски одговори дека имаат исклучително квалитетни односи во рамки на владината коалиција и оти во овој момент не се заинтересирани за промена на нејзината структура.

Мицкоски рече дека тој не може да говори во име на некој друг дали е заинтересиран и нагласи дека тој може да даде оценка за состојбата во коалицијата, како претседател на најголемата политичка партија во неа.

Во однос на последните случувања во ВРЕДИ со изразите на незадоволство кај министерот Фатмир Лимани, па потоа кај вицепремиерот Арбен Фетаи, Мицкоски одговори дека неговиот личен став е познат, а тоа е дека обединувањето во еден политички субјект ќе генерира стабилност во рамки на ВРЕДИ, но додаде дека во рамки на владината коалиција имаат исклучително коректна соработка, нагласувајќи дека не сака да ги коментира ставовите кои се артикулират преку социјалните медиуми.

За случајот со поранешниот вицепремиер Артан Груби и дали од него се добиени информации за евентуални нелегални активности и кој повеќе треба да се плаши од него – СДСМ, ДУИ, ВРЕДИ, Мицкоски рече дека треба да му се даде време на времето, но и дека смета дека листата е долга.

– Во интерес на истрагата и тие информации што ги имам, не би сакал премногу длабоко да навлегувам во чувствата на поединечни сегашни и поранешни политичари, но не треба никој да се плаши ако не направил нешто спротивно на законот. А треба да се плашат сите оние, кои што направиле нешто спротивно на закон, без разлика на кој политички дрес му припаѓаат, нагласи Мицкоски.

