Мицкоски ја брани Дафина Стојаноска, Tрендафилов да се извини

Премиерот застана во одбрана на пратеничката откако претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија јавно реагираше на видеото што таа го објави на социјалните мрежи, во кое – според нејзините тврдења – тој ги вози своите две малолетни деца со службено возило на синдикатот.

Во својата изјава, премиерот оцени дека настапот на синдикалниот лидер бил „премногу нервозен“ и исполнет со навреди, со што, според него, „испуштил можност да биде над ситуацијата“. Порача дека јавните личности се навикнати на критика, но дека „жалосно“ е кога други јавни личности не се навикнати на јавна критика и реагираат со речник што ја спушта јавната култура.

Клучната теза со која ја бранеше пратеничката беше дека на објавеното видео не биле прикажани малолетните деца и дека се внимавало на тој аспект, но дека Трендафилов требало да покаже поголема воздржаност. Премиерот додаде дека особено го загрижува нивото на јавна комуникација бидејќи, како што рече, се работи за жена и мајка, и оцени дека пратеничката треба да добие извинување.

Од друга страна, Трендафилов претходно побара институционална реакција од Министерството за внатрешни работи и Јавното обвинителство, а го повика и претседателот на Собранието да поведе постапка за одземање на имунитетот на пратеничката. Во реакцијата употреби тешки квалификации и најави дека ќе ги извести дипломатските претставништва и синдикалните организации на меѓународно ниво.

Со тоа, полемиката брзо се помести од суштинското прашање – дали и како се користи службено возило на синдикат за приватни потреби – кон судир за границите на јавната критика, заштитата на малолетници и политичката одговорност за јавно објавени снимки.

