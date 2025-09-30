Мицоски се премисли, БРТ не е лоша идеја за Скопје

ВМРО-ДПМНЕ не се откажува од БРТ во Скопје, иако беа обезбедени европски пари за истиот и веќе годинава Скопје требаше да биде налик европска метропола. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека наеднаш се премислил за ова решение и дека со мали измени ќе го имплементира односно поддржи. Измените се во насока дека источнo-западната траса, првично планирана до Ѓорче Петров, ќе се продолжи најмалку до Сарај, а паралелно ќе се развива и линија север–југ што би ги поврзала Бутел со Кисела Вода и Драчево. Тој најави рестартирање на разговорите со европски финансиски институции и усогласување на техничкото решение со кредиторот, со цел теренските активности да почнат во 2026–2027 година.

Во контекст, БРТ беше промовиран во мандатот на поранешниот градоначалник Петре Шилегов како дел од EBRD „Green Cities“, со предвиден суверен заем до 70 милиони евра за две линии, набавка на возен парк, систем за билети и депо. Проектната документација и уредувањето на посебни ленти беа планирани во фази по две рути (40+30 милиони евра). Поранешни одлуки на Град Скопје и буџетски ребаланс во 2022 ја запреа реализацијата, по што средствата беа повлечени, а иднината на моделот остана отворена.

Актуелната најава за „модифициран“ БРТ имплицира ревизија на трасите и на претпоставките за побарувачка: продолжување до Сарај значи и нова анализа на капацитети и на сообраќајни јазли, како и проверка на можноста за посебни ленти по целата должина без загрозување на протокот на останатиот сообраќај. Рестартот со европските кредитори би значел и ажурирање на техничката документација (системи, билетирање, депо) и на околинските стандарди во согласност со правилата на EBRD.

Клучни неизвесности остануваат временскиот распоред и условите за финансирање: потребни се нови договори, можни експропријации и координација со јавните претпријатија за интегриран возен ред и одржување. Доколку најавениот прозор 2026–2027 се испочитува, БРТ би преминал од политичка тема во инженерски проект со мерливи етапи; доколку не, Скопје ризикува нов циклус одложувања со директна цена во изгубени придобивки и доверба на патниците.