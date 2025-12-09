Мицотакис ги повика грчките земјоделци да ги прекинат протестите и вети исплати до крајот на годината

0 SHARES Сподели Твитни

Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис ги повика земјоделците што протестираат да ги укинат блокадите и потврди дека до крајот на декември ќе бидат извршени значителни исплати и друга поддршка.

Грчките земјоделци организираат блокади на патиштата низ целата земја во знак на протест поради недостигот од околу 600 милиони евра субвенции од ЕУ и други исплати што остануваат замрзнати како дел од истрагата за корупција во распределбата на земјоделската помош.

Зборувајќи на здравствена конференција во Атина, Мицотакис рече дека неговата влада останува отворена за дијалог со земјоделците, но повика на дискусии што ќе се водат со отворени патишта. Тој предупреди дека „слепите протести“ ризикуваат да го свртат општеството против земјоделците, дури и ако нивните поплаки се легитимни, објави весникот „Катимерини“.

„Вратата на владата е отворена. Би било подобро да се води дијалог со отворени патишта, а не со затворени. Ние сме отворени за дискусии со добра волја. Ги молиме земјоделците да имаат соодветна застапеност, да излезат со јасни барања и да се вклучат конструктивно“, рече тој.

Мицотакис призна доцнења во исплатата на субвенциите, но објасни дека „значајни исплати ќе бидат извршени до крајот на декември“. Тој, исто така, нагласи дека сите мерки мора да бидат во согласност со правилата на ЕУ и ги забележа грешките од минатото во ветувањето средства што подоцна не можеа да се оправдаат.

