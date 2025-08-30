Мишел Ројкинд за МИА: Чаир е комплексен од секој поглед, затоа е привлечен, ме радува што и другата страна има странски архитект

0 SHARES Сподели Твитни

-Чаир е комплексен од секој поглед, и токму тоа го прави привлечен. Густината тука не се однесува само на бројот на жители во рамките на 3,5 квадратни километри. Туку и на интензитетот на секојдневниот живот, слоевите на историја во Старата чаршија, присуството на повеќе култури и вери, неформалните економии и општествените врски што ја држат општината заедно. Кога зборуваме за комплексност, зборуваме за жив систем кој го опфаќа физичкиот град, луѓето што му даваат живот, и спомените и ритуалите што му даваат значење.

Ова го вели во интервју за МИА, угледниот архитект со завидна меѓународна репутација Мишел Ројкинд, кој ќе биде дел од тимот на Бујар Османи, кандидатот за градоначалник на општина Чаир на Националната алијанса за интеграција. Ројкинд веќе започнал со запознавање со урбаното ткиво на општината, културната слоевитост, со значењето на Чаршијата, мобилноста на неговите жители со цел креирање архитектонски решенија кои ќе обезбедат модернизација, хуманизација и паметни зелени, односно еколошки интервенции кои ќе одговараат на реалните потреби на оваа инаку најгусто населена општина во земјава.

-Чаир може да ја намали топлината, да собира дождовница и да го зголеми зеленилото преку мали градини, пропустливи површини и кровни тераси кои ја враќаат природата во урбаното ткиво. Тоа е и културно прашање. Мораме да го заштитиме наследството, додека овозможуваме современиот живот да напредува, за да може занаетчиството, музиката и пазарната култура да се развиваат без да ги загубат своите корени. Заради тоа, нашата стратегија функционира на повеќе нивоа истовремено. Почнуваме со слушање и мапирање, пилотираме прецизни интервенции, мериме што е важно и градиме долгорочна грижа заедно со заедницата. На тој начин, густината станува живост, а комплексноста – извор на сила, подвлекува Ројкинд.

Доброволно е вклучен во проектот на Османи како пријател и затоа што, вели, верува во потенцијалот на овој проект. Во оваа фаза нема финансиски договор со цел да се задржи фокусот на јавниот интерес. Тој открива дека неговата посветеност е обликувана и од тековната вклученост на многу проекти во соседна Албанија, што му носи искуство значајно за Чаир.

Во интервјуто за МИА тој најавува и кога може да се очекува претставување на поцелосна визија за Чаир, дали неговиот ангажман ќе му донесе предност на Османи, и како гледа на тоа што и противкандидатот на Османи на претстојните избори има ангажирано странски архитект.

На кратко, кој е Мишел Ројкинд?

Јас сум архитект, роден сум и работам во Мексико Сити, каде што го основав и го водам студиото Ројкинд Архитектос. Животот и работата во еден од најживописните и најкомплексните градови во светот го обликуваше начинот на кој размислувам за дизајнот. Мексико Сити, со својата густина на населеност, различност и постојано преосмислување, ме научи дека архитектурата мора да биде повеќе од само градење згради. Таа мора да работи за создавање на системи на поврзување, реципроцитет и трансформација кои на луѓето им даваат посилно чувство дека припаѓаат.

Почнувајќи од оваа основа, мојата работа прерасна во меѓународна платформа за соработки. Работевме во Америка, Европа и други делови од светот, секогаш се приспособувавме на специфичните услови на секое место, но се држевме до конзистентна филозофија. За мене, архитектурата е најмоќна кога делува како катализатор за општествена, културна и еколошка обнова.

Сме соработувале со сите сектори – од јавни институции до приватни инвеститори и граѓански организации. Различните партнерства ни ја потврдија идејата дека значајна трансформација може да се случи само кога ќе се обединат различни перспективи.

За да го достигне овој потенцијал, архитектурата не може да функционира во изолација. Предизвиците на нашето време – од климатските промени до социјалната фрагментација и прашањата за културниот идентитет – бараат соработка меѓу различни дисциплини. Многу од проектите на кои сум најгорд се резултат на блиска работа со социолози, еколошки инженери, уметници, музичари, невронаучници и локални занаетчии. Овие партнерства го прошируваат начинот на кој гледаме на нештата и ни овозможуваат да дизајнираме не само физички простори, туку и искуства, екосистеми и нови форми на заедница.

Архитектурата отсекогаш била мост. Таа ги поврзува техничкото со емотивното, научното со културното, и видливото со она што често останува неприметено. Кога функционира во дијалог со други области, има моќ да создаде иднини кои не се само функционални, туку и длабоко човечки, инклузивни и отпорни.

