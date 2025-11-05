0 SHARES Сподели Твитни

Ким Кардашијан признава дека го користи ChatGPT за да се подготви за испитот по право, но тврди дека вештачката интелигенција честопати ѝ создавала проблеми и ѝ паѓала на тестовите.

Ким Кардашијан, 45-годишна американска инфлуенсерка и претприемачка, призна дека користела ChatGPT за да се подготви за испитот по право, но дека вештачката интелигенција честопати ѝ создавала проблеми.

За време на интервју за „Венити фер“ како дел од серијата за детектор на лаги, нејзината колешка од „Сè е фер“, Тејана Тејлор, ја праша Кардашијан дали користи вештачка интелигенција за „животни совети“, „љубовни совети“ или како пријателка . Кардашијан одговори негативно на овие прашања, но призна дека користи ChatGPT за правни совети.

„Кога сакам да добијам одговор на прашање, го сликам и го испраќам до апликацијата. Но, вештачката интелигенција често ми создаваше проблеми и паѓав на тестови… цело време“, рече Кардашијан. „Потоа се лутам и ѝ викам.“

Тејлор праша: „Значи, таа ти е и пријателка и непријателка во исто време?“

„Да, пријателе“, одговори Ким. „А потоа вели: „Ова е само лекција за доверба во своите инстинкти. Значи, веќе го знаеше одговорот.““

Ким додаде дека иако ChatGPT понекогаш тргнува наопаку, таа сè уште го користи и ги споделува своите искуства со пријателите преку групен разговор: „Сè снимам и им го испраќам на моите пријатели: „Можете ли да верувате дека оваа вештачка интелигенција работи на мене?“ Лудо е.“

За потсетување, правосудниот испит во Калифорнија вклучува пет есејски прашања од еден час, еден тест од 90 минути и 200 прашања со повеќекратен избор, објави TMZ.

