0 SHARES Сподели Твитни

Обединетите нации, преку Детскиот фонд (УНИЦЕФ) и Фондацијата Телеком за Македонија, издадоа повик со кој ги повикуваат младите од 14 до 17 години да се вклучат во нова програма посветена на справување со онлајн врсничките конфликти и говорот на омраза. Оваа иницијатива, позната под мотото „Блокирај го хејтот“, е дел од долгогодишното соработување помеѓу УНИЦЕФ и Телеком, целејќи кон поддршка на младите во суочувањето со актуелните предизвици. Програмата ќе вклучи 50 млади луѓе од различни делови на Македонија, кои ќе имаат шанса да учествуваат во програма што ќе ги поттикне да развијат нови вештини, да ја подобрат нивната отпорност и да се изразат на креативен начин, како и да научат да инспирираат други. Поддржани од ментори и психолози, учесниците ќе создадат иновативна кампања против интернет омразата. Програмата се реализира заедно со Сојузот на извидници на Македонија и ќе опфати бројни обуки и работилници, дел од кои ќе се одвиваат во Извидничкиот центар во Охрид.

Кој се може да аплицира?

Млади на возраст од 14 до 17 години од цела Македонија, кои се подготвени активно да учествуваат и да останат посветени на програмата.

Како се аплицира?

Интересентите треба да ја пополнат апликацијата на одредениот линк. Пријавите се примаат до 27 април, 2025 година.

Суштината на овој проект е да се формира иницијатива за интернет без насилство и омраза, користејќи едукација, соработка и конкретни активности кои децата и младите ќе ги реализираат, мотивирајќи ја околината за уште поширока поддршка и учество низ цела земја.

Фондација Телеком за Македонија: [email protected].

The post Младинска иницијатива за позитивна интернет заедница appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: