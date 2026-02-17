Ѕвездата на Барселона и шпанската репрезентација, Педри, го започна својот амбициозен влез во светот на угостителството со купување имоти на две престижни локации.
Во неговиот роден град на Тенерифе, младиот фудбалер купил стара црква која планира да ја трансформира во уникатен хотел со 33 соби и приватна капела.
Овој необичен проект ќе вклучува пространа библиотека и медитеранска градина, што ќе го задржи историскиот дух на зградата со додавање на модерен луксуз.
Паралелно со проектот на Канарските Острови, Педри инвестираше 4,2 милиони евра во купување на веќе познат хотел во срцето на Мадрид.
Pedri has bought an old church in his hometown of Tenerife to transform it into a hotel featuring 33 rooms, 21 bathrooms, a library, a chapel and a garden. He has also purchased a €4.2M hotel in Madrid. The property has 41 rooms and is located in one of the city’s… pic.twitter.com/DaCFBRkC9h— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 17, 2026
Имотот во Мадрид има 41 соба и се наоѓа во една од најексклузивните населби на шпанската престолнина, што гарантира висока профитабилност.
Со овие потези, играчот од средниот ред на Барселона покажува исклучителна зрелост во управувањето со капиталот, обезбедувајќи финансиска иднина далеку надвор од фудбалскиот терен.
Додека навивачите го следат неговото мајсторство со топката, деловниот свет со голем интерес го очекува отворањето на овие луксузни згради.
Аналитичарите веруваат дека комбинацијата од историското наследство во Тенерифе и елитната локација во Мадрид е совршен рецепт за успех во туристичкиот сектор.
The post Младиот ас на Барселона инвестира во луксуз: Педри гради хотелска империја appeared first on Во Центар.