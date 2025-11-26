Младоженецот исчезна пред олтар – она што се случи потоа ги шокира сите во Скопје!

Необичен и речиси филмски инцидент го изненадил цел храм за време на групна венчавка во црквата „Богородица“ во Скопје, каде што викендов биле закажани повеќе црковни бракови за парови кои низ годините живееле заедно, но од различни причини никогаш не стапиле пред олтар.

Црквата организирала посебна церемонија – заедничко венчавање со сите црковни обреди – за да им се овозможи на паровите достоинствено да го запечатат бракот. Но токму пред почетокот на чинот настапил пресврт што никој не го очекувал: еден од младоженците едноставно исчезнал.

Кога свештенството и присутните забележале дека го нема, венчавката привремено била стопирана, а започнала потрага низ целиот храм и дворот. Ситуацијата предизвикала голема вознемиреност, бидејќи до последен момент никој не забележал дека тој го напуштил местото.

По кратко пребарување, младоженецот бил пронајден и убеден да се врати назад пред олтарот. Церемонијата потоа продолжила и на крајот сите парови го изговориле судбоносното „да“.

Што го натерало младоженецот да избега само неколку минути пред најважниот момент, останува мистерија. Според блиски извори, парот со години живее во хармонична врска, па бегството ги оставило сите збунети.