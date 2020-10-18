Млад инфлуенсер почина од коронавирус, тврдеше дека Ковид-19 не постои

Тој се заразил при престојот во Турција, а како што објави Скај њуз, кога се вратил во Украина бил тестиран и бил позитивен на вирусот, па завршил во болница. По осум дена лекување пуштен е дома, а потоа имал компликации со срцето, како поседица од инфекцијата.
Поранешната сопруга на инфлуенсерот, кој промовираше здрав живот, рече дека тој повторно е однесен во болница и тоа во тешка состојба и без свест. Таа вчера објави дека починал.
„Димо повеќе не е со нас, неговот срце не издржа“, напиша Софија и додаде дека зад него “останале само добри спомени, три преубави деца и драгоцено искуство“. Тие двајца се развеле само шест месеци пред тој да се разболи. Имаат три деца, од кои најмладото е десет месеци.
Додека Стужук престојуваше во болница на Инстаграм објави фотографија од болничкиот кревет. Напиша дека еден ден се разбудил во Турција тешко дишејќи, а вратот му бил отечен.
„Сакам со вас да споделам дека се разболев и сакам да ги предупредам сите. Бев меѓу оние кои мислеа дека короната не постои, се додека сам не се разболев. Короната не е само краткотрајна болест, и не е воопшто наивна“, напиша тој во објавата каде се гледа како лежи во болнички кревет и прима терапија со кислород.
Во таа објава на Инстаграм напиша дека лекарите инсистирале да биде хоспитализиран и дека за тоа ќе напише посебен пост.
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
„Болницата е полна луѓе, некои се сместени по ходници, нема храна, нема тоалетна хартија, нема прибор… Никој не ме предупреди на такво нешто. Состојбата на здравството во нашата земја заслужува посебна објава“, напиша тој.