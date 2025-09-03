Млад Тетовчанец уапсен, го барале со потерница да оди во затвор за мачење животни

22-годишен жител на тетовското село Селце вчера бил уапесен откако по него била расишана потерница за кривично дело „Мачење животни“ соопштуваат од МВР

„На 01.09.2025 во 16:00 часот во с.Селце, тетовско, полициски службеници од СВР Тетово го привеле Л.Х.(22) од с.Селце, кој бил баран по потерница врз основа на судска наредба за издржување затворска казна за сторено кривично дело по член 233 став 1 од Кривичниот законик. Тој бил спроведен во Казнено- поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната.“