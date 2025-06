Млад човек со тротинет се судри со џип и серьезно се повреди.

0 SHARES Сподели Твитни

Синоќа во 19:55 часот во ОВР – Кавадарци е пријавено дека на улица Ленинова во градот, случена е сообраќајна несреќа. Притоа, пешак – малолетник, кој во моментот на несреќата туркал тротинет, се удрил во патничко возило волксваген тигуан со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од Ј.Н., на возраст од 19 години од Кавадарци, појаснија од СВР – Велес.

Во несреќата, со тешки телесни повреди се здобил пешакот, констатирани во Општа болница – Кавадарци. Известен бил јавен обвинител. Увид бил извршен од увидна екипа од ОВР – Кавадарци.

