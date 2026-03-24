„Многу е сериозна работата“ Кумот на Зорица Брунцлик ја откри состојбата на пејачката: „Би ѝ дал еден литар крв“

Пејачот Хасан Дудиќ си ја отвори душата и проговори за сериозната здравствена состојба на неговата кума, Зорица Брунцлик , без да крие колку оваа ситуација го погодила емоционално.

Зорица веќе некое време е отсутна од јавноста поради здравствени проблеми, а претходно медиумите објавија дека пејачката имала две операции, поради што не присуствувала на снимањето на музичкото натпреварување „Пинк ѕвезди“.

Бројни колеги од естрадната емисија се загрижени за нејзината состојба и се надеваат на брзо закрепнување, а меѓу нив е и Хасан, кој не крие колку му е тешко.

– Ние сме кумови, Зорица се омажи за мојот брат Шабан. Не ја викнав Кемиша, зошто да го замараш човекот. Слушам од пријатели и семејство, како е и што е. Плачев најмалку десет пати, постојано се молам сè да биде во ред. Па, би дал еден литар крв само за Зорица да оздрави. Тоа е многу сериозна работа… Таа не го заслужуваше тоа, не повреди никого, има душа како море – вели Хасан Дудиќ за Информер и додава:

– Се бореше со своите деца, никогаш никого не правеше несреќен, а сега кога требаше да ужива со своите деца, еве што ѝ се случи… Му се молам на Бога и за неа, како и за моите деца.

Дудиќ, исто така, изрази големо почитување кон Зорица и нејзиниот сопруг, хармоникашот Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш, но не го криеше своето незадоволство од настаните на гореспоменатото натпреварување.

– Го ставија овој дегенериран Десигерика, тој само повторува „чао, чао“… Не ми пречи лично, може да ми биде син. Но, таквото однесување кон виртуози како Кемиш и Босанац е неприфатливо. Организаторите го сакаат поради гледаноста и помладата публика, но навредувањето на такви луѓе кои имаат сериозна кариера е неприфатливо – заклучува Хасан.

Да ве потсетиме дека Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш ја презеде задачата на својата сопруга во „Розови ѕвезди“, а нивната ќерка Злата доаѓа со него на снимањето.

